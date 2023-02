Cobrindo apenas o essencial, Deborah Secco renova bronzeado com biquíni minúsculo

A atriz Deborah Secco deixou os fãs babando ao renovar o bronzeado com biquíni minúsculo; veja

Mostrou quase tudo! A atriz Deborah Secco (43) voltou a movimentar as redes sociais no início da tarde desta quinta-feira (23). Para descansar dos dias de folia do Carnaval, ela elegeu um biquíni fio-dental preto enquanto renovava o bronzeado no calor do Rio de Janeiro.

Curtindo o dia ensolarado, a artista surgiu em uma praia paradisíaca e ostentou toda sua boa forma. Através dos Stories de seu Instagram, a loira posou de boné deitada na faixa de areia da praia e colecionou diversos elogios.

Nos registros ousados tirados debaixo para cima, ela deixou em evidência os seios turbinados, a barriga sequinha e as pernas torneadas. Maravilhosa, né!? Na legenda da publicação, a bela escreveu: “Em recuperação”.

Ainda recentemente, Deborah Secco encantou os seguidores com o corpão enquanto posava com um biquíni fininho azul e lilás, na varanda do hotel em que está hospedada.

VEJA O STORY DE DEBORAH SECCO:

Foto: Reprodução/Instagram

Exibindo toda sua beleza e sensualidade, Deborah Seccoroubou a cena na web mais uma vez! Em seu feed no Instagram, a famosa publicou uma série de registros deslumbrantes de um ensaio para o Carnaval para exibir seu look ousadíssimo.

Dona de curvas perfeitas, ela posou usando apenas uma lingerie de pedrarias e chamou atenção pelo corpão. "Cheguei para arrasar no Carnaval", escreveu ela no início do texto na legenda da postagem.