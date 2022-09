Deborah Secco exibe corpão ao usar biquíni cavado na praia

De biquíni ousado, Deborah Secco mostra seu corpo sequinho ao ser flagrada em dia de sol no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 14h14

A atriz Deborah Secco (42) aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro neste sábado, 10, para renovar o bronzeado ao ar livre. A musa foi fotografada enquanto se divertia na praia da Barra da Tijuca junto com os amigos.

A artista usou apenas um biquíni amarelo, estilo cortininha e cavado, e deixou à mostra o seu corpo sarado e curvilíneo.

Vale lembrar que Deborah Secco está longe das novelas desde o fim de Salve-se Quem Puder, da Globo. Nos últimos tempos, ela esteve em Portugal para gravar uma nova série.

Deborah Secco curte passeio com a filha

Há poucos dias, a atriz Deborah Secco (42) aproveitou um momento tranquilo de sua rotina para fazer compras com a filha, Maria Flor (6), em um shopping no Rio de Janeiro. As duas foram fotografadas enquanto circulavam pelas lojas do local e um detalhe roubou a cena.

Mãe e filha usaram looks iguais para o passeio. As duas apareceram com um conjunto estampado, boné preto e tênis combinando. Simpáticas, elas acenaram quando viram que estavam sendo fotografadas pelos paparazzi.

Foto: Edson Aipim / AgNews

