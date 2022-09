Deborah Secco exibe bumbum perfeito ao dar um usar um biquíni fininho durante banho de mar

Deborah Secco esbanjou beleza e um bumbum perfeito ao dar um mergulho no mar

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 19h15

Nesta sexta-feira, 2, Deborah Secco (42) decidiu usar suas redes sociais para exibir toda a sua beleza. A atriz publicou um vídeo onde ela exibe um bumbum perfeito, usando um biquíni fininho, enquanto curtia um dia ensolarado na praia.

No vídeo, ela aparece dando um mergulho no mar, enquanto esbanja um corpão invejável, usando um biquíni mínimo preto, combinando com uma vizeira também preta.

Na legenda, ela escreveu: "Ah... mar! A vida fica melhor com os pés na areia e com a pele salgada!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "É uma perfeição!", disse um. "Sereia", falou outro. "Linda demais!", falou um terceiro.

Confira o vídeo de Deborah Secco esbanjando um bumbum perfeito durante um banho de mar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco e sua filha usam looks iguais para dia de compras

Recentemente, Deborah Secco aproveitou um momento tranquilo em sua rotina para fazer compras ao lado de sua filha, Maria Flor. Para essa ocasião, mãe e filha apostaram em looks iguais, com um conjunto estampado, boné preto e tênis combinando.

