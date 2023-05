Deborah Secco escandaliza ao exibir corpaço desenhado em biquíni fio-dental

Poderosa, Deborah Secco deixou a web pegando fogo ao exibir detalhes do corpão escultural com biquíni finíssimo na praia

A atriz Deborah Secco (43) causou alvoroço em seu perfil oficial nas redes sociais no início da tarde desta sexta-feira, 26. É que a atriz surgiu poderosíssima em alguns vídeos em que aparece renovando o bronze em uma praia. A beldade escandalizou ao posar com um biquíni finíssimo, que deixou detalhes do seu corpão escultural à mostra.

No primeiro registro, publicado no stories do Instagram, a esposa do modelo Hugo Moura (32) surge deitada em uma canga na praia. Durante o vídeo, Deborah faz questão de mostrar o abdômen sequinho, o decote quase estourando na parte superior do biquíni fio-dental e até as pernas torneadas aparecem em vários ângulos diferenciados.

Depois, a musa ainda mostrou que virou para pegar sol no bumbum empinado, que aparece de canto nas imagens. Para finalizar a sequência, Deborah revelou que só toma sol protegida e passou protetor solar fator 70 no rosto enquanto deixava o bumbum torrar ainda deitada de bruços na praia. Ela também elegeu uma música da cantora Iza para o vídeo.

Deborah Secco exibe corpaço desenhado em biquíni fio-dental - Reprodução/Instagram

Deborah Secco renova o bronze na praia - Reprodução/Instagram

Deborah Secco retoca o protetor solar no rosto - Reprodução/Instagram

Deborah Secco protagoniza momentos quentes na cama com o marido:

Deborah Secco acordou super inspirada nesta sexta-feira, 26! Além de escandalizar ao exibir o corpaço desenhado na praia, a atriz publicou algumas imagens de um ensaio fotográfico pra lá de ousado na companhia do marido mais cedo. Nos registros, o casalzão dividiu momentos quentes na cama com os seguidores.

Trocando carícias íntimas na cama, o casal chamou atenção da web. De lingerie, a artista esbanjou seu corpaço escultural com muita beleza. Recebendo até uma mordida no bumbum, ela deu um show de sensualidade com o esposo, o modelo Hugo Moura, que aparece sem camisa nos registros.