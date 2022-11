Deborah Secco elege vestido verde curto e decotado para ensaio estonteante

A atriz Deborah Secco compartilhou as fotos do look nas redes sociais

A atriz Deborah Secco (42) roubou a cena ao compartilhar nas redes sociais um ensaio fotográfico que realizou nesta quarta-feira, 23.

Nas imagens, ela aparece com um minivestido verde, megadecotado, que deixou seu corpo sarado em evidência. Além disso, a musa contou com uma megaprodução de cabelo e maquiagem.

"Amores, hoje eu estou com ótimas vibrações, e para acompanhar o meu humor, eu escolhi uma cor super alto-astral para mostrar para vocês! Gostaram desse look?", legendou ela na publicação.

Logo, os fãs da musa reagiram: "Maravilhosa sempre", disse uma. "Amo seus looks", escreveu outra. "Perfeita", se derreteu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Maria Ribeiro rebate críticas contra roupa de Deborah Secco: "sete a um pra você"

Após a atriz Deborah Secco sofrer críticas pelas escolhas de figurino para comentar os jogos da Copa do Mundo, a atriz Maria Ribeiro (47) saiu em defesa da amiga. Ela lembrou o machismo que existe no Qatar, país que sedia a Copa e aproveitou para criticar jogadores por sua opinião política.

"A gente tá vendo a Copa do Mundo num país como o Qatar, torcendo pra um jogador que apoiava um sujeito misógino, racista e homofóbico, e a questão é a roupa da Secco? Pois eu tô achando o máximo", começou na legenda da foto em que Secco aparece com o uniforme da Globo cortado como um cropped, calça bege com uma calcinha cintura alta à mostra.

Entre as críticas ao look de Deborah Secco havia comentários como: "Nossa precisa chamar atenção desse jeito é um programa ou um desfile a roupa pra ocasião muito vulgar", "Acho que tá confundindo futebol com outra coisa", "Uma linda mulher, com uma moda desnecessária", "Eu já não sei mais o que pensar, uma mulher tão linda, mas que precisa chamar atenção por mostrar demais. Você é tão linda, mas acho que não precisa disso. Minha opinião".