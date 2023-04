Deborah Secco elege biquíni minúsculo e cobre apenas o necessário: ''Maravilhosa''

Deborah Secco elege biquíni muito pequeno para curtir dia de sol com a família e impressiona

A atriz Deborah Secco (43) deu um show de beleza e boa forma ao mostrar como curtiu seu final de semana em família. Neste domingo, 23, a famosa compartilhou os cliques renovando o bronzeado e fazendo churrasco em sua casa e chamou a atenção com o look de banho escolhido para o momento.

Deitada tomando sol, a artista chocou ao esbanjar seu corpaço sequinho em um biquíni minúsculo. Cobrindo apenas o necessário com o modelo ousado, de cor preta, Deborah Secco impressionou com sua beleza natural.

"Pedaços do final de semana…", disse ela na legenda ao exibir suas curvas esculturais e também um banquete repleto de calorias.

Os internautas logo notaram o paradoxo da comida e da boa forma da musa e a encheram de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Se eu coloco uma calcinha dessa, metade do que não deveria fica para fora... Linda mulher", falaram outros.

Veja as fotos do final de semana de Deborah Secco:

Filha de Deborah Secco choca ao surgir com novo visual: ''Cabelo e unhas azuis''

A filha de Deborah Secco, Maria Flor (7), mudou de visual mais uma vez. Neste domingo, 16, a famosa compartilhou uma foto da herdeira com sua nova cor de cabelo e unhas e chamou a atenção com o estilo da menina.

Cheia de charme, a garota, fruto do casamento da atriz com Hugo Moura (33), fez biquinho para a câmera ao surgir com os fios coloridos na parte da frente.

"Hoje foi dia de cabelo e unhas azuis!", escreveu Deborah Secco ao exibir Maria Flor toda estilosa com a cor autêntica.

Recentemente, ao publicar um vídeo da filha passando por outra transformação de visual, a famosa foi criticada por deixar a menina pintar os cabelos.

