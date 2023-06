Deborah Secco dispensa sutiã e escandaliza ao posar com look aberto

Atriz Deborah Secco elege look revelador para passear e deixa à mostra seus atributos em cliques ousados

A atriz Deborah Secco deu um show de beleza ao compartilhar alguns cliques pra lá de ousados em suas redes sociais nesta quarta-feira, 21. Estilosa, a musa elegeu um look todo prateado para ‘passear por aí’, mas um detalhe acabou roubando a cena: é que a morena deixou a blusa completamente aberta e dispensou o sutiã nos registros.

Deborah, que é conhecida por ousar com combinações com roupas descoladas e joviais, entregou tudo ao eleger um conjuntinho plissado prata para curtir seu passeio. Ela também deu um toque futurista ao look ao adicionar uma bolsa grifada e um óculos escuro gigantesco. Todas as peças foram selecionadas em tons de prata, bem fashionista!

Mas o que chamou a atenção mesmo foi que Deborah deixou a lingerie de lado e saiu com a blusa totalmente aberta, sem se preocupar em mostrar seus atributos. A musa até prendeu um botão do casaquinho, mas não teve jeito, o decote profundo da atriz ganhou destaque na cena.

Nos comentários, os fãs da atriz aprovaram a combinação: “Você sempre surpreendendo com sua beleza, cada dia mais linda”, disparou uma. “Amei esse lookito”, exaltou outra. “Tudo fica bem em Deborah Secco”, um terceiro se derreteu. “Toda estilosa”, elogiou mais um. “Gata maravilhosa”, escreveu outro.

Mãe de Maria Flor e esposa do modelo Hugo Moura, a atriz de 43 anos é natural do Rio de Janeiro e ganhou notoriedade ao atuar no seriado teen ‘Confissões de adolescente’. Em 2011, a fama da musa explodiu quando ela protagonizou o filme ‘Bruna Surfistinha’. Recentemente, ela gravou uma breve participação na novela ‘Vai na Fé’, da Globo.

Deborah Secco comenta diagnóstico de doença genética:

Na última terça-feira, 20, Deborah Secco abriu o jogo sobre seu diagnóstico da doença genética alopecia. A atriz comentou ao site Gshow sobre sua condição e como lida com a doença, que tem como sintoma a queda de cabelo. A musa, inclusive, revelou que já teve algumas falhas no couro cabeludo por conta do problema de saúde.