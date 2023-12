Deborah Secco dá close na praia e choca ao se exibir tomando sol

Na praia renovando o bronzeado, Deborah Secco dá close em fotos de frente e de costas; veja os registros arrasadores da atriz na areia

A atriz Deborah Secco mostrou como curtiu o dia na praia. Após ser flagrada neste sábado, 16, por paparrazzi a na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a famosa postou em sua rede social fotos de perto de como foi sua passagem pelo local.

Usando um biquíni preto minúsculo, a artista deixou suas curvas bem torneadas à mostra nos cliques de frente e de costas. Além de exibir seu corpaço escultural, ela revelou o que comeu durante o passeio na praia com o esposo, o ator Hugo Moura.

"Sabadou", disse Deborah Secco ao abrir o álbum de seu dia na praia. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a atriz de elogios. "Gata", definiram os fãs. "Sempre muito perfeita", falaram os seguidores.

Neste sábado, 16, Deborah Secco e Hugo Moura foram flagrados na praia. O casal roubou a cena com seu físico escultural. Veja as fotos aqui.

Sempre sintonizadas, a atriz Deborah Secco encantou ao compartilhar uma série de fotos especiais com sua única filha com o ator Hugo Moura, Maria Flor. Tempos atrás, a artista fez o álbum cheio de estilo com a herdeira e chamou a atenção.

Isso porque, a dupla apareceu combinando algumas roupas e, em outros momentos, vestindo combinações cheias de atitude e mega modernas. Fazendo caras e bocas no espelho, elas deram show de beleza.

"Tbt dos nossos lookinhos! Só amor por aqui…", escreveu Deborah Secco ao resgatar os cliques inéditos com Maria Flor. Nos comentários, os internautas encheram as musas de elogios. "Lindas", admiraram vários.