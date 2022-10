Deborah Secco cria cropped com uniforme do SporTV

Deborah Secco mostra o que fez com uniforme do SporTV, onde fará parte de programa sobre Copa

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 21h33

A atriz Deborah Secco (42) decidiu inovar e chocar os fãs, ao aparecer com um look um pouco… diferente! A artista surgiu com o uniforme do SporTV, canal de esportes da Globo, mas cortado em forma de cropped.

Nas suas redes sociais, a morena mostrou que cortou a clássica blusa azul social do canal de esportes, transformando ela em um cropped super pequeno, deixando sua barriga mega sarada de fora, fazendo seus seguidores babaram no corpo da atriz.

Além do cropped improvisado, ela completou o look com uma calça de alfaiataria de cintura baixa. De cabelo preso com um rabo de cavalo, ela aparece em seu perfil oficial no Instagram sensualizando no espelho da Rede Globo.

Na legenda, Deborah fez suspense: “Sabe aquele spoiler que aparece de repente? Vem aí… Tá na Copa, tá no SporTV”, escreveu a atriz. Nos comentários, os fãs da morena foram à loucura com a novidade. “Musa da Copa?”, escreveu um. “Vem aí!”, falou outro, ansioso.

Veja a publicação de Deborah Secco fazendo uniforme do SporTV de cropped:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)



Deborah Secco deverá ser comentarista de jogos da Copa do Mundo

Deborah Secco poderá fazer parte do elenco do programa Tá na Copa, que irá passar no SporTV. Se isso se concretizar, será a primeira participação da loira em uma atração de esporte da emissora. Além dela, a produção terá os apresentadores Magno Navarro e Igor Rodrigues, que hoje apresentam o Tá na Área. Aloísio Chulapa é outro convidado, ex-jogador e ídolo de times como São Paulo e Athletico Paranaense.