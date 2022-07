Deborah Secco alonga o cabelo para nova personagem

Deborah Secco exibe seu novo visual para atuar em nova série

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 21h44

A atriz Deborah Secco (42) está com novo visual! Nesta quinta-feira, 14, a artista revelou que alongou o cabelo para seu novo projeto profissional. A estrela apareceu com megahair nos fios ao gravar um novo vídeo para as redes sociais.

Deborah está no elenco da série Codex 632, que será gravada em Portugal. “Novo trabalho, novo cabelo. Codex vem aí!”, disse ela na legenda.

De acordo com o site Gshow, a nova série é uma produção do Globoplay com a RTP e contará com atores portugueses e brasileiros. A trama é baseada na história de José Rodrigues dos Santos.

Vale lembrar que Deborah Secco está longe das novelas desde o fim de Salve-se Quem Puder, da Globo.

Deborah Secco revela procedimento estético que deu errado

Recentemente, Deborah Secco disse que fez um preenchimento de olheiras e no maxilar que não teve o resultado esperado. Ela não gostou de sua aparência após o procedimento e precisou desfazer. "Sofri muito. Fiz preenchimento de olheira e maxilar. Ficou um horror, desfiz no mesmo dia. Quando cheguei em casa, o Hugo falou: 'Isso é muito preocupante. Você não gosta de quem você é'", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, ela contou qual foi a sua reação. "Desde então, parei de fazer tudo. Porque fiquei 'um alien'. Isso tem uns três anos. Me tocou o que ele falou", declarou.