Deborah Albuquerque ostenta curvas impecáveis ao surgir com vestido ousado: "Corpo lindo"

Deborah Albuquerque (38) elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 28, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo sua beleza e boa forma.

A ex-participante do reality show A Fazenda 14, da Record TV, está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e aproveitou para exibir seu corpaço ao apostar em um look ousado: um vestido com um decote ousado e recortes na cintura, destacando suas curvas perfeitas. "Gostaram do look???? Mood Laranja", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os cliques chamaram a atenção dos seguidores, que encheram a postagem de elogios. "Linda. Sempre chique", disse uma seguidora. "Sempre maravilhosa", escreveu outra. "Corpo lindo", afirmou uma fã. "Uma sereia lindíssima", comentou mais uma.

Deborah abre jogo sobre brigas no reality

A influenciadora Deborah Albuquerque garante que não se arrepende de ter entrado no reality A Fazenda. A famosa minimizou algumas brigas, mas garantiu que deve resolver alguns casos para a Justiça.

Em entrevista para a CARAS, ela falou um pouco como avalia a sua passagem pelo programa da Record TV e disse que que leva boas memórias do programa. "Guardei muito aprendizado e guardei amigos, né?", iniciou. "As mágoas a gente deixa dentro da Fazenda e o que tiver que resolver, que foi muito grave que a gente sabe, a gente resolve na justiça, né? Eu acho que a gente é protegido, como diz a minha amiga Babi, pela lei brasileira também", disparou a ruiva.

