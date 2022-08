Débora Nascimento surge arrasadora em fotos mostrando novo visual: ''Nova mulher''

Atriz Débora Nascimento chamou a atenção ao surgir toda arrumada exibindo sua nova aparência

Redação Publicado em 11/08/2022, às 08h18

A atriz Débora Nascimento (37) deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 10, a famosa exibiu seu novo visual e impressionou ao surgir arrasadora toda produzida.

Com os cabelos no comprimento um pouco abaixo do ombro e levemente ondulado, a musa apareceu deslumbrante com uma maquiagem mais básica. Já o look, apesar de ser preto, nada tinha de básico.

Usando um vestido de couro, sapatos de salto e acessórios dourados, Débora Nascimento fez caras e bocas para os cliques parando tudo.

"Novo visual com uma nova força para uma nova mulher. Amo as mutações da minha profissão, várias vidas, múltiplas mulheres - a geminiana nem ama", comentou sobre poder transformar a aparência para dar vida a várias personagens.

Nos comentários, Thaila Ayala (36) revelou que foi ela que fez a produção da amiga. "Stylist @thailaayala", escreveu a mãe de Francisco. "Linda e talentosa", falaram outros sobre a atriz.

Débora Nascimento é comparada com Rafa Kalimann

Nos últimos dias, o ex-marido de Débora Nascimento, o ator José Loreto (38), foi flagrado com a ex-BBB Rafa Kalimann (29). Após rumores de que os dois estariam juntos, o flagra deles acabou confirmando a suspeita de que estariam se relacionando.

Depois da confirmação, atriz Suzana Pires (46) causou polêmica ao comparar Débora Nascimento com a atual do ator de Pantanal. "Gente, a Rafa Kalimann e a Débora Nascimento parecem irmãs! Ou estou louca?", disse ela, que apagou o comentário. "Noção passou longe", "Comentário mais desnecessário", "Elas são meio parecidas sim, mas super desnecessário comentar isso", responderam os seguidores não aprovando a comparação das duas.

Após a repercussão negativa do comentário, Suzana se pronunciou e pediu desculpas, afirmando que não sabia que Rafa e Loreto estavam juntos. "Estou aqui porque fiz um comentário na rede social da minha querida amiga Giovanna Ewbank e, menino, um salseiro louco. Quero dizer para vocês que eu não tenho a menor ideia que o ex de Débora é namorado atual da Kalimann. Não fazia a menor ideia", declarou.

