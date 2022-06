De volta em Portugal, Cíntia Dicker posa em jardim florido e deixa Pedro Scooby babando

Cíntia Dicker recebe chuva de elogios ao compartilhar sequência de fotos em jardim florido

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 13h40

Cíntia Dicker (35) não passou despercebida pelas redes sociais nesta quinta-feira, 02. E, com razão!

Ao retornar para sua casa em Portugal, a super modelo decidiu postar uma sequência de fotos lindas em seu Instagram.

Nas imagens, ela apareceu usando um look descontraído ao posar na frente de um jardim cheio de florzinhas coloridas.

“‘Do not let the behavior of others destroy your inner peace’ - Dalai Lama", escreveu no começo da legenda. O que quer dizer: “Não deixe o comportamento dos outros destruir a sua paz interior”.

No final, a ruiva disse: “Back home”, ao lado de uma bandeira de Portugal, significando que está em sua casa no país europeu.

“Coisa mais linda”, se derreteu Pedro Scooby (33) nos comentários. E, ele não foi o único. “Que linda”, disse uma fã. “Perfeição”, afirmou outra. “Gata demais”, babou um terceiro. “Maravilhosa”, elogiou mais uma.

Veja as fotos de Cíntia Dicker na frente de um jardim florido: