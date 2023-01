De visual novo, Isabella Scherer causa escândalo ao surgir loiríssima: 'Estou um nojo'

A campeã da edição de 2021 do Masterchef, Isabella scherer assumiu os fios mais loiros e exibiu nas redes o novo visual poderoso

Na última quinta-feira, 27, a atriz e influenciadora Isabella Scherer (26) deixou os fãs e seguidores eufóricos com a trasnformação de seu novo visual.

Em novos cliques publicados nos Stories de seu Instagram, a campeã da edição de 2021 do Masterchef, arrancou elogios dos admiradores ao exibir suas novas madeixas.

A mãe de Mel e Bento, de apenas 05 meses de idade, resolveu inovar o visual e optou por aparar as pontas e clarear um tom mais loiro do que o natural. "Gente, sério. Estou um nojo com esse cabelo e essa make", disse ela no vídeo.

Ainda nas últimas semanas, Isa foi sincerona com os fãs ao compartilhar relatos de sua rotina materna com os fãs. Em suas redes sociais, a esposa do modelo Rodrigo Calazans (39) mostrou como está a sua barriga depois de 4 meses após o parto dos filhos.

VEJA O NOVO VISUAL DE ISA SCHERER:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

FAMÍLIA!

Recentemente, após o nascimento dos gêmeos,Isabella Scherer reuniu o marido Rodrigo Calazans, e os filhos para recriarem uma foto muito especial.

Antes de dar à luz Mel e Bento, ela posou em um fundo natural com o companheiro. Ele sentado em uma cadeira de praia na mata e ela com a perna apoiada nele. "Imagina os filhos", escreveu na legenda.

A fotografia repercutiu na web e rendeu muitos elogios: "Melhor post", disse a advogada Gabriela Prioli. Manu Gavassi também comentou um emoji com carinha apaixonada. "Affff que lindos", disse Dany Bananinha. "Tudooo", confirmou Gabriela Pugliesi.