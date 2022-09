De vestido recortado, Sheila Mello deixa decote à mostra e arranca suspiros: ''Lindíssima''

Usando look justíssimo e recortado, Sheila Mello esbanjou corpaço torneado e decote marcado

A dançarina Sheila Mello (44) deu um show de beleza em um novo clique em sua rede social. Nesta quarta-feira, 07, de feriado a loira compartilhou uma foto usando um vestido preto e chamou muita atenção ao exibir seu corpaço escultural na peça colada.

Usando o look preto ousado com recortes estratégicos, a famosa deixou seu decote marcado e revelou um pouco de sua barriga sarada.

"Como passaram esse feriadinho? Descansando ou no agito?", perguntou Sheila Mello na legenda do registro em que surgiu deslumbrante com a roupa colada.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Lindíssima", escreveram os fãs. "Muito linda", falaram outros.

Ainda recentemente, Sheila Mello causou com outro vestido apertado e com recorte no seio. Na ocasião, ela arrancou mais uma chuva de suspiros.

Sheila Mello exibe bastidores de ensaio fotográfico arrasador com a filha

Nos últimos dias, Sheila Mello decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores de um ensaio fotográfico especial que fez com a filha, Brenda Scherer(9). A dançarina publicou um vídeo encantador onde aparece posando coladinha com a filha para as lentes do fotógrafo, Verner Brenan.

No clipe, mãe e filha aparecem deslumbrantes, usando looks de frio arrasadores, Sheila apostou em um casaco cinza, enquanto Brenda usava um casaco parecido, em tons de rosa. A menina ainda chamou atenção ao mostrar que teve que subir em um travesseiro e na ponta do pé, para alcançar a altura da mãe.

Na legenda, a mamãe babona apenas escreveu: "Um dia especial de fotos com a minha filhota pelas lentes do Verner Brenan. Curtiram o resultado final?".

