De vestido preto justinho, Paolla Oliveira passa dos limites da beleza

Atriz Paolla Oliveira roubou a cena ao surgir com look preto colado em novas fotos

A atriz Paolla Oliveira (40) esbanjou beleza com um toque de sensualidade em novas fotos compartilhadas em sua rede social nesta quarta-feira, 27.

Toda arrumada para um evento, a artista global, de Cara e Coragem, apareceu deslumbrante com sua franja para frente e maquiada. O look escolhido foi um vestido preto longo, com decote e bem justo ao corpo.

Exibindo uma silhueta impecável, Paolla Oliveira surgiu arrasadora nos cliques. "E bora pra mais uma pré-estreia de #PapaiÉPop. Logo logo chega pra todo Brasil. Dia 11 de agosto espero vocês no cinema pra rir e se emocionar com um elenco lindo e a delicada arte de construir uma família", contou ela sobre a novidade.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com os registros da namorada do cantor Diogo Nogueira (41). "Maravilhosa", elogiaram vários. "Muito musa", disseram outros.

Paolla Oliveira exibe boa forma na academia

Recentemente, Paolla Oliveira mostrou como faz para manter sua boa forma. Em um vídeo, a atriz surgiu pegando pesado na academia e roubou a cena ao ostentar suas curvas saradas em ação no registro.

Durante uma coletiva da novela Cara e Coragem, a intérprete de Pat contou como se preparou para viver uma dublê nas telinhas. "O que apareceu de novidade foi a dança aérea, que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz sem dúvida, dou uma enganada... sem dúvida nenhuma a dança aérea tem sido uma novidade pra mim", declarou o que teve de novidade.

