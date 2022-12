De vestido micro, Wanessa Camargo surge arrasadora para show: ''Dona do Brasil''

Cantora Wanessa Camargo exibiu detalhes de look usado em show com Sandy e impressionou

A cantora Wanessa Camargo (39) impressionou com o look montado para subir no palco com Sandy (39) nos últimos dias. Nesta sexta-feira, 02, a artista compartilhou fotos exibindo detalhes da produção e surpreendeu.

Nos registros publicados pela famosa, ela apareceu deslumbrante usando um vestido preto curtinho, todo brilhante e com alguns recortes.

Além do brilho da peça, Wanessa Camargo ainda apostou em várias joias em prata. "Detalhes desse look que eu amei tanto!", falou ela ao exibir os detalhes impecáveis da combinação.

Nos comentários do post, os internautas logo se mostraram admirados com a cantora. "Dona do Brasil", exclamaram os fãs. "Belíssima", escreveram outros.

Ainda recentemente, a artista surpreendeu com outro vestido preto. O modelo colado e cheio de brilhos deixou em evidência as curvas esculturais da musa.

Zezé Di Camargo fala sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

O cantor Zezé Di Camargo falou o que acha da relação atual de Wanessa Camargo e Dado Dolabella após terem tido um namoro conturbado nos anos 2000. Em entrevista para o colunista Leo Dias, o artista sertanejo declarou o que pensa do ator estar com a filha novamente e logo após o fim do casamento dela com Marcus Buaiz.

"Fiquei surpreso sim, a primeira relação da Wanessa com o Dado foi muito traumática, não era uma relação que a gente queria pra ela naquela condição, começou uma relação nova com o Marcus construiu tudo isso que todo mundo sabe", falou resumidamente sobre o que aconteceu no passado.

