De vestido micro recortado, Key Alves quase mostra demais e choca: ''Perfeita''

Ex-BBB Key Alves quase mostra demais ao apostar em look micro com botas no joelho

A ex-BBB Key Alves (23) chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 10, a jogadora de vôlei compartilhou cliques usando um look preto cheio de atitude e arrancou elogios de seus seguidores.

Nos registos, a atleta apareceu arrasadora em um vestido micro todo recortado com botas pretas até o joelho e não passou despercebida.

"Sexy in secret", falou ela sobre ser sexy em segredo. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a loira. "Perfeita", escreveram os fãs. "Linda", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Key Alves participou de um podcast e acabou revelando os nomes dos famosos que já "pegou". Além de citar o ator José Loreto, ela deu o que falar ao demonstrar interesse em Cauã Reymond.

Veja o look de Key Alves:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Vão voltar? Ex-BBB Gustavo Benedeti revela se pretende reatar com Key Alves

O ex-BBB Gustavo Benedeti(28) decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram nesta quarta-feira, 10, e recebeu diversas perguntas sobre a possibilidade de reatar seu relacionamento com Key Alves, com quem teve um affair durante o confinamento do BBB 23.

Eles chegaram a ficar juntos fora do reality, após serem eliminados do programa da TV Globo, contudo, no começo de abril, o fazendeiro decidiu colocar um ponto final da relação, deixando a jogadora de vôlei bastante abalada com a decisão.

Após receber diversos questionamentos, o ex-BBB revelou que não pretende voltar a namorar a atleta, e deixou claro que gosta muito dela, mas deseja ser apenas seu amigo. "Vou representar uns 90% das caixinhas de perguntas. Não, eu não voltaria com a Key. Eu adoro ela, torço muito por ela, quero vê-la muito feliz. Quero ser amigo dela, mas estou respeitando o momento e é isso", respondeu ele.

Em seguida, Gustavo pediu para que os fãs respeitem os dois. "Turma, não precisa diminuir um para exaltar o outro, entendeu? Cola comigo, turma", afirmou ele, revelando que está solteiro. "Eu não estou [ficando] com ninguém e essa não é minha prioridade agora", esclareceu.

Por fim, ele também pediu para seus fãs não ataquem Key. "Eu já falei sobre isso, eu já entrei em um Space [no Twitter] só para falar sobre isso. Eu não quero ver ninguém ofendendo ela, eu não admito esse tipo de coisa", concluiu.