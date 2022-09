De vestido micro, ex-BBB Laís Caldas exibe corpaço turbinado saltando e arrasa: ''Deusa''

Ex-BBB Laís Caldas apostou em look brilhante colado e chamou a atenção ao deixar curvas torneadas bem evidentes

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 10h26

A ex-BBB Laís Caldas (30) deu um show de beleza e elegância na rede social ao compartilhar fotos toda arrumada para um evento. Nesta terça-feira, 27, a médica mostrou cliques do evento de moda que marcou presença e impressionou com a produção feita para o momento.

Nos registros, a dermatologista esbanjou seu corpaço turbinado ao fazer poses usando um vestido vermelho brilhante. Curtinho, de apenas uma manga e bem colada, a peça deixou as curvas da influenciadora em evidência.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram Laís Caldas de elogios ao vê-la toda arrumada. "Deusa", definiram a médica. "Que perfeita", exclamaram outros.

Ainda recentemente, a ex-BBB fez cirurgia nos olhos. Na ocasião, ela explicou que decidiu fazer os procedimentos porque se sentia incomodada com "rugas e flacidez" na região, e revelou que fez blefaroplastia superior e inferior, correção de ptose, que corrige que da pálpebra, da sobrancelha e laser de CO2 no rosto todo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís Caldas (@dra.laiscaldass)

A inabalável paixão dos ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo

Na temporada de CARAS Inverno, os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo detalharam a vida pós-reality e revelaram os planos para o futuro juntos.

Em clima de romance, o par aproveitou a temporada de CARAS Inverno, no Hotel Ort, em Campos do Jordão e contou sobre a vida pós-reality. “Para mim foi uma experiência única, surreal. Mas, ao mesmo tempo, muito difícil, porque é uma tensão pura”, detalhou Laís, considerada uma das vilãs da edição. “Acho que joguei bem, até porque vivi de tudo lá. Me apaixonei, briguei, ganhei prova e voltei de paredão”, relembra Gustavo. Apesar de considerarem que foi amor à primeira vista, demorou um pouco para que eles, de fato, decidissem assumir um relacionamento. “Quando o vi na Casa de Vidro, já me senti atraída”, revela a médica. “Assim que saí, falamos sobre isso e decidimos ir com calma. Precisávamos de um tempo só nosso para saber se era isso mesmo que a gente queria”, diz o empresário.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!