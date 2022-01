De vestido micro aberto, Cleo posa de costas e quase mostra demais

Cantora Cleo chamou a atenção ao deixar à mostra curvas torneadas em look mínimo

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 12h43

Mais um look de Cleo (38) deu o que falar!

Nesta quinta-feira, 27, a cantora compartilhou uma foto subindo uma escada de costas e chamou a atenção ao quase mostrar seu bumbum.

De vestido micro com abertura, Cleo ostentou suas curvas com atitude e esbanjou sua beleza singular no registro conceitual.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encherem a filha de Glória Pires (58) e Fábio Jr (67) de elogios.

- De maiô pequeno, Cleo deixa à mostra quase tudo e Fábio Jr comenta

"Dona do mundo", exclamaram os fãs. "Sempre lindona", enalteceram outros ao verem o clique arrasador da famosa.

Ainda recentemente, Cleo arrancou elogios ao aparecer com um vestido vermelho. Casada, ela revelou que deseja aumentar a família com Leandro D'Lucca.

Veja o look ousado de Cleo: