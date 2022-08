De vestido, Kylie Jenner dá zoom em bumbum GG em frente a carro de luxo: ''Fora''

Kylie Jenner dá zoom em bumbum GG em modelito coladíssimo e surpreende web com suas curvas

Redação Publicado em 18/08/2022, às 15h32

Dona de um corpo escultural, a empresária Kylie Jenner(25) roubou a atenção toda para ela na tarde desta quinta-feira, 18, ao compartilhar um ensaio fotográfico caseiro sensual em frente a sua mansão em Holmby Hills, Los Angeles.

A estrela do The Kardashians (Star+) aproveitou a tarde de reuniões para apostar em um modelito nada básico e coladíssimo que destacou toda a sua sensualidade. Em frente à sua garagem de luxo, a beldade posou usando um vestido jeans longo com um decote discreto e marcante.

Não deixando o carão de lado, a namorada do rapper Travis Scott (31) mostrou o seu corpo esbelto e malhado. A postagem traz diversas poses diferentes da estrela, no entanto, uma delas chamou a atenção. Em um dos cliques, ela aparece com um olhar empoderado e dando zoom cada vez mais em seu bumbum GG.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam palavras nas declarações para a caçula do clã Kardashian-jenner: "Kylie Jenner você é uma obra de arte", disse uma. "Olha esse corpo", disparou outra ao adicionar um emoticon de fogo. "Ela sabe que é a rainha", destacou um terceiro.

