De vestido decotado, Larissa Manoela surge arrasadora em selfie: ''Obra de arte''

Atriz Larissa Manoela fez selfie toda produzida e chamou a atenção ao eleger look decotado

A atriz Larissa Manoela (21) deu um show de beleza com atitude nesta quinta-feira, 01, ao compartilhar uma selfie arrasadora em sua rede social.

No registro, a famosa apareceu toda produzida e chamou a atenção ao eleger um look azul, todo brilhante e bem decotado.

Fazendo carão com a maquiagem marcante, a atriz roubou a cena ao aparecer deslumbrante no clique. "but first let me take a selfie", escreveu ela em inglês o que significa "mas antes deixa eu tirar uma selfie".

Nos comentários da publicação, os seguidores logo ficaram chocados com a beleza da artista. "Que isso? Uma obra de arte?", brincou Maisa Silva (20). "Maravilhosa", exclamaram os fãs.

O namorado de Larissa Manoela, o ator André Luiz Frambach (25) também deixou um recado para a amada. "O que dizer? Nada né… ainda bem que você tá aqui, posso te agarrar agora", falou ele ao ver o post.

Larissa Manoela exibe novas tatuagens e revela significados

Larissa Manoela usou as redes sociais recentemente para mostrar aos seus seguidores as duas novas tatuagens que fez em seus braços.

A atriz, que recentemente esteve no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo, tatuou a palavra 'Resilience' em um braço, e desenhou um beija-flor no outro.

Na legenda da publicação, ela fez uma reflexão. "Eu sou feita de alegria e sensibilidade. De amor e liberdade. Sei sentir a força e a suavidade. Entre as asas de um beija-flor. No seu voo com pequenas pausas insistentes pelo frescor. Do que há de melhor num ato de amor."

