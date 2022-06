De vestido curtinho, Paolla Oliveira deixa pernões à mostra e impressiona: ''Perfeita''

Atriz Paolla Oliveira mostrou fotos de sua rotina e chamou a atenção com boa forma

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 08h33

A atriz Paolla Oliveira (40) mostrou fotos de sua rotina e chamou a atenção ao surgir deslumbrante em suas atividades!

Nesta quinta-feira, 2, a artista global, que vive Pat em Cara e Coragem, compartilhou um pouco de sua rotina de gravação e roubou a cena ao surgir com um vestidinho curto.

Usando a peça preta básica, Paolla Oliveira deu um show de estilo ao combiná-la com tênis e uma pochete usada na transversal.

"Da malhação pra gravação", contou ela ao mostrar sua boa forma no registro logo após sair do treino para o trabalho.

Não demorou para os seguidores admirarem a namorada de Diogo Nogueira (41). "Perfeita demais", elogiaram. "Uma deusa mesmo", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira roubou a cena no evento de lançamento da novela das sete ao aparecer com um look neon de barriga de fora. Na ocasião, a atriz mostrou seu abdômen marcado.

Paolla Oliveira esbanja beleza e boa forma em fotos de sua rotina; confira: