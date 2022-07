De vestido curtinho, Lívia Andrade ostenta pernas volumosas em passeio de helicóptero

Apresentadora Lívia Andrade chamou a atenção com look escolhido para passeio milionário

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 11h03

A apresentadora Lívia Andrade (39) esbanjou beleza e estilo em novos cliques em sua rede social!

Neste domingo, 10, a famosa impressionou ao mostrar que curtiu o dia de folga fazendo um passeio de helicóptero usando um look curtinho delicado.

Com o vestido branco micro, Lívia Andrade deixou suas pernas torneadas à mostra e chamou a atenção com seu corpo escultural. "Domingãooooo do Livião... kkkkkkk", brincou ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a loira. "Belíssima", admiraram os internautas. "Plena", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade não passou despercebida ao aparecer com um vestido micro brilhante e sem sutiã para comandar um evento promovido pelo seu namorado, o empresário Marcos Araújo.

Lívia Andrade esbanja beleza e estilo em passeio de helicóptero; veja as fotos: