De vestido branco colado, Jojo Todynho revela corpo atual

Após meses de cirurgia bariátrica, Jojo Todynho revela curvas mais sequinhas em look branco e dá show de elegância

A cantora Jojo Todynho mostrou em um novo clique como está ficando seu corpo após alguns meses da cirurgia bariátrica. Nesta quinta-feira, 02, a funkeira postou uma foto tirada no espelho de sua casa e chamou a atenção ao aparecer usando um look revelador.

De vestido branco bem colado e sandálias douradas, a artista deu um show de beleza e muita elegância com a produção para o aniversário de sua afilhada. Sorridente, ela posou para o clique e arrancou elogios de seus seguidores.

"Da série perdida na galeria", escreveu a futura advogada sobre o registro. Nos comentários, os internautas encheram a cantora de elogios. "Maravilhosa! Cada dia mais linda", admiraram os fãs. "A mulher tá um luxo", notaram outros.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho mostrou ainda mais como está seu corpo após a cirurgia do estômago. De cropped, ela revelou sua nova cinturinha. Na academia, a artista também esbanjou seu físico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho se irrita com críticas sobre seu corpo

A cantora Jojo Todynho rebateu os comentários sobre o seu corpo após compartilhar uma série de fotos de biquíni na praia. Irritada com as opiniões acerca de seu físico depois da cirurgia bariátrica, ela não ficou quieta e se impôs.

A funkeira e futura advogada então iniciou o vídeo falando para as pessoas se informarem sobre o procedimento no estômago e seus resultados. Por estar perdendo peso gradualmente, Jojo Todynho então disparou que se esperasse ficar com as curvas bem diferentes de uma hora para a outra, ela teria optado por lipoaspiração.

"O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância e se você tem dúvida de algo se informe, procure um médico, pergunte, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço o dele o que eu quiser, a bariátrica é um processo individual se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo e não é bariátrica", falou.

"Muita gente dando opinião sem ser pedida, opinião a gente dá quando é pedida, continuo não pedindo sua opinião... Cavalo que não dá coice, nego quer montar em cima e acha que pode fazer o que quiser, se olha no espelho, olha sua vida e vê se você realmente pode tá falando da vida de alguém, cada um cuidando do seu rabo, olha que maravilha, não vai ter estresse", disparou irritada com os comentários.