De vestidinho, Giovanna Ewbank empina corpaço escultural e para tudo: ''Barbie''

Apresentadora Giovanna Ewbank esbanjou curvas perfeitas em look PP e arrancou elogios dos internautas

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 15h23

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) chamou a atenção dos internautas ao escolher mais um look cheio de estilo para o seu podcast com Fernanda Paes Leme (39). Nesta quarta-feira, 24, a loira compartilhou fotos exibindo a roupa e arrasou com tanta beleza.

Usando um vestidinho rosa de modelo curtinho e justo, a esposa de Bruno Gagliasso (40) fez várias poses e deu um show com suas curvas deslumbrantes. Empinada no chão, a loira ostentou sua silhueta impecável.

"Eu tenho amado tanto os comentários de vocês sobre os lookinhos do #QuemPodePod", falou sobre as roupas que está usando na atração no YouTube.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Barbie", falaram sobre a artista. "Musa", admiraram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank pinta o cabelo de rosa com a filha Titi

No último final de semana, a apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu ao aparecer com uns fios do cabelo na cor rosa. Não apenas ela passou pela transformação, a filha Titi, de nove anos, também fez a mudança nas madeixas.

O pedido de fazer a coloração veio da garota e a mamãe coruja não resistiu."Ela me fez um pedido e é claro que eu não resisti, porque ela é a minha vida todinha! PRONTO, o cabelo pink veio aí. Te amo minha filha! Obrigada", falou atriz ao surgir com a garota dançando em um vídeo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!