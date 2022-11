De vestidinho, Bruna Griphao sensualiza em fantasia para Halloween: ''Mulher linda''

Atriz Bruna Griphao chama atenção ao exibir fantasia de noiva assassina com vestido curtinho e sensual para festa de Halloween

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 07h56

Dona de uma beleza estonteante, a atriz Bruna Griphao (23) usou as redes sociais para exibir sua produção para festa de Halloween!

Em seu feed no Instagram, a famosa compartilhou fotos de sua fantasia para o "Halloween do Copa", tradicional festa de Dia das Bruxas que acontece no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, realizado no fim de semana.

Para a ocasião que contou com a presença de muitos famosos, a loira, que está se visual novo, apostou em uma noiva sangrenta. Com os cabelos soltos, a artista aparece nas imagens usando um vestidinho curto branco de tule e renda com um corselet marcando sua cinturinha.

De luvas e acessório na cabeça como véu, ela esbanjou sensualidade com o look com manchas vermelhas imitando sangue.

Nos comentários da postagem, os admiradores destacaram a beleza da gata e não pouparam elogios. "Não aguento essa mulheeeer", "Gatíssima", Deusa", "Não sabe brincar", "Eita, mulher linda, meu pai", "Que mulher", Belíssima", "Boneca", Tu é perfeita", disseram.

Confira a fantasia de Bruna Griphao para Halloween:

