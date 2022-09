De vermelho, Rafa Kalimann deixa pernas à mostra em micro-vestido coládissimo: ''Gata''

Dona de um corpo escultural, ex-BBB Rafa Kalimann deixa pernas à mostra em micro-vestido vermelho com detalhes delicados

09/09/2022

A atriz Rafa Kalimann (29) não brinca em serviço quando o assunto é beleza! A apresentadora deixou os fãs babando nas redes sociais ao aparecer vestindo um vestidinho vermelho nada básico em um evento realizado nesta sexta-feira, 09.

Para o evento promovido por uma marca de beleza, ela optou por uma peça vermelha coládissima ao corpo que destacava completamente as suas curvas. Sem sutiã, ela espremeu o corpão e mostrou toda a sua sensualidade.

Sem deixar as pernas de fora, o vestidinho tinha um comprimento até o limite. Para completar, ela deixou os cabelos longos e lisos e uma maquiagem poderosa.

Nos comentários, é claro, os seguidores exaltaram a beleza da ex-BBB: "Você é maravilhosa", destacou uma seguidora com emojis de coração. "Não tenho nem palavras", continuou outra. "Tão bom ver você brilhando", declarou um terceiro.

Rafa Kalimann deixa pernas à mostra em micro-vestido vermelho com detalhes delicados:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann e José Loreto se divertem em banho de ducha juntos:

Recentemente, Rafa Kalimann e o ator José Loreto aproveitaram dia de sol no Rio para curtir um momento juntos e ao ar livre. Os dois apareceram juntos enquanto tomavam uma ducha no jardim após um tratamento caseiro nos cabelos. Eles fizeram uma misturinha caseira com babosa e foram tirar o produto dos fios com um banho de ducha. “Tutorial Bendita Babosa: Babosa, óleo de coco, creme sem enxágue, afeto em abundância. Misture tudo e seja feliz”, disse o intérprete de Tadeu em Pantanal.

