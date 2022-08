De vermelho, Mariana Rios deixa pernas à mostra em microvestido de cetim: "Deusa"

Dona de um corpo escultural, Mariana Rios deixa pernas à mostra em micro-vestido vermelho com recortes

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 14h03

Mais uma vez, a atriz Mariana Rios destacou suas curvas e sua beleza deslumbrante ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 16. Desta vez, a cantora surgiu com um vestido vermelho com recortes estratégicos no corpo.

Dona de uma corpão escultural, a artista deixou suas pernas à mostra na peça de cetim na cor vermelha. Além de deixar em evidências o decote e as suas curvas esculturais. Para completar, ela optou por brincos dourados extravagantes.

"Coloca um batom vermelho e vai….", escreveu ela ao compartilhar o registro para uma gravação na MTV Brasil.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam palavras e declarações a musa brasileira: "Você é maravilhosa", destacou uma seguidora. "Deusa demais", continuou outra. "Perfeita demais", destacou um terceiro com emoticons de coração.

Mariana Rios deixa pernas à mostra em micro-vestido vermelho com recortes na barriga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Em foto ousada, Mariana Rios cobre o corpo com ursinho de pelúcia:

Recentemente, Mariana Rios deixou os internautas boquiabertos ao publicar um registro super ousado e sensual em suas redes sociais.

A apresentadora surgiu em uma foto em preto e branco, usando apenas uma calcinha e meias longas, enquanto cobria o corpo com um ursinho de pelúcia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!