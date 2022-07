De top rendado e saia, Angelica curte passeio de barco

A apresentadora Angelica surgiu deslumbrante para curtir um passeio de barco com a filha, Eva

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 14h03

Angelica (48) compartilhou fotos deslumbrantes das suas férias e chamou a atenção ao eleger um look belíssimo para um passeio de barco com a família.

Com um vídeo, a apresentadora compartilhou imagens durante o pôr-do-sol e esbanjou beleza com imagens com a filha, Eva (9).

Para curtir o momento, a loira elegeu um look branco com top e saia rendados, deixando evidente o abdômen trincado.

A beleza de Angélica impressionou os internautas. "Que linda", "Simplesmente perfeita", "Minha nossa Senhora! Muito linda! Linda demais! Linda ao extremo", "Lindíssima", dispararam eles.

Recentemente, Angélica deu um show de beleza ao compartilhar fotos nesta quinta-feira, 28, feitas durante o pôr do sol durante um passeio de barco com a família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

ANGELICA FAZ FOTOS DESLUMBRANTES NA VARANDA DA MANSÃO

A apresentadora Angélica surgiu deslumbrante em novas fotos publicadas nesta terça-feira, 26, em sua rede social. Os cliques foram feitos em uma varanda da mansão da famosa. Iluminada pelo sol, a esposa de Luciano Huck (50) surgiu belíssima fazendo poses no local. Usando uma roupa de cor pêssego, Angélica se destacou no lugar jogando seus cabelos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!