De top, Paolla Oliveira sensualiza ao deixar cinturinha à mostra: ''Descabele-se''

Atriz Paolla Oliveira aproveita dia de TBT para recordar cliques em que aparece mostrando o abdômen sarado e curvas perfeitas em fotos

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 11h10

Dona de curvas impecáveis, a atriz Paolla Oliveira (40) aproveitou o dia de TBT, nesta quinta-feira, 10, para relembrar um ensaio fotográfico!

Com os cabelos soltos e desarrumados, a musa chamou atenção dos fãs ao compartilhar as fotos, publicadas em seu feed no Instagram, pelas lentes do fotógrafo Mauricio Nahas.

Nos cliques, a famosa, que atualmente está no ar na novela Cara e Coragem, da Globo, na qual interpreta Pat, a estrela aparece com um top rosa e a parte de baixo estampada e amarela, deixando em evidência seu abdômen sarado e o bumbum.

"Descabele-se #tbt", escreveu Paolla Oliveira ao legendar as imagens, recebendo chuva de elogios dos seguidores.

"Deusa", "Amo você de qualquer jeito", "Simplesmente não tenho mais palavras pra te elogiar", "Pensei que fosse a Shakira! Mas é ainda mais linda!", "Linda de todo jeito! Rainha", "Tão perfeitaaa", "descabelada e mesmo assim está maravilhosa", destacaram os seguidores.

Confira as fotos de ensaio de Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira rebola o bumbum em vídeo com Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um novo vídeo rebolando. Desta vez, a beldade surgiu deslumbrante ao usar um conjunto de biquíni e minissaia laranja.

Nas imagens, a artista apareceu de costas e colocou o bumbum para jogo ao rebolar na frente da câmera em um dia de sol. Paolla surgiu na área externa de uma casa e ainda contou com a participação especial do namorado, o cantor Diogo Nogueira, no vídeo. Ele apareceu dando um 'tapinha' no bumbum da amada e eles trocaram um abraço apaixonado.

