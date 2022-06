De top, Lívia Andrade exibe barriga sarada na praia e impressiona

Apresentadora Lívia Andrade esbanjou beleza e estilo ao fazer fotos na praia com look de barriga de fora

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 07h14

A apresentadora Lívia Andrade (39) esbanjou beleza e estilo em novas fotos em sua rede social ao comemorar seu aniversário.

Nesta segunda-feira, 20, a loira compartilhou cliques curtindo uma praia de forma plena e chamou a atenção com o look usado no momento.

Vestindo um top estampado e uma saia laranja longa, Lívia Andrade mostrou sua barriga sarada de maneira deslumbrante.

"Mais uma volta em torno do SOL! Viver é muito mais do que apenas existir. Aceitei o desafio e vivo intensamente cada experiência nessa terra com muita fé. Recarregando minhas energias e forças para encarar esse meu novo ciclo. Continuo aceitando os planos de vôo, sem escolher o destino, estou preparada para os novos desafios. Obrigada meu Deus!", disse ela na legenda.

Nos comentários, a famosa foi coberta de elogios. "Uma verdadeira rainha do sol", disseram. "Maravilhosa", exclamaram outros fãs ao verem os registros da artista.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade roubou a cena em meio à natureza ao surgir de shortinhos e top. Na última semana, a apresentadora arrasou no look e brilhou no aniversário da cantora Simaria Mendes (40).

Lívia Andrade celebra aniversário com fotos na praia; veja: