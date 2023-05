De top, Jojo Todynho exibe a barriga em passeio de lancha

Jojo Todynho ostenta sua beleza natural ao ser flagrada relaxando em um passeio de lancha no mar

A cantora Jojo Todynho (26) encantou seus fãs ao mostrar a sua beleza natural em um novo vídeo nas redes sociais. Desta vez, a estrela compartilhou imagens do seu passeio de lancha no mar durante um lindo dia de sol.

A estrela curtiu o passeio na companhia dos amigos e foi flagrada enquanto aproveitava o passeio. Ela surgiu de top preto enquanto apreciava a vista da lancha e com o vento agitando os seus cabelos. Nas imagens, ela ainda deixou à mostra sua barriga e o decote poderoso.

“Há mares que vem pra bem!”, brincou na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a mudança no corpo dela, já que a artista está dedicada aos treinos na academia e na reeducação alimentar há alguns meses. “A mudança no corpo da Jojo ficando óbvia”, disse um seguidor. “Tá visível já”, declarou outro. “Estou amando esse processo que ela está passando, porque isso nos incentiva muito”, comentou mais um.

Há pouco tempo, Jojo Todynho desabafou nas redes sociais ao ver críticas para os seus treinos e mudança de estilo de vida. "O povo acha que da noite pro dia tenho que aparecer aqui magérrima. Gente, eu estou malhando por mim, não é pra ninguém não. Não estou fazendo nada pra mostrar pra ninguém. E eu vou no meu tempo, é assim que funciona. Se eu acho que não devo fazer a bariátrica, aceitem minha escolha. Você não tem que achar nada, não tem que falar nada. Bariátrica não é milagre", disse ela, e continuou: "Se você sabe da sua capacidade, se você sabe que você consegue antes de tentar algo mais invasivo, vá e faça. Bariátrica não é milagre. Ela salva muitas vidas, mas se eu tenho profissionais e capacidade de correr atrás antes de eu achar que tenho que fazer bariátrica, eu tenho que tomar vergonha na cara e ir fazer. Você tem que correr atrás".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho surge de cropped em nova selfie

Há poucos dias, a cantora Jojo Todynho (26) mostrou toda a sua beleza em uma selfie no espelho. A musa apareceu com um look ousado e com direito a barriga de fora. Na foto, a artista apareceu com um top cropped bege de manga comprida e decote ombro a ombro. Além disso, ela usou calça jeans clara e deixou à mostra sua cintura.

A artista ainda usou uma bolsa dourada de grife e brincou: “Aceite ser simples. Compre uma Prada”.