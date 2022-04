De top e shortinhos colado, Simaria Mendes ostenta corpaço em foto no espelho

Cantora Simaria Mendes arrancou elogios ao apostar em mais um look justinho

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 07h36

A cantora Simaria Mendes (39) arrancou elogios com mais um clique em sua rede social!

Nesta quarta-feira, 13, a coleguinha compartilhou uma selfie feita no espelho e chamou a atenção ao aparecer com look ousado.

"Quem aí vai tomar uma no @obardascoleguinhas ? Te prepara papai", escreveu ela na legenda do registro em que apareceu de bermuda e top colados.

Nos comentários, não faltaram elogios para a irmã de Simone Mendes (37). "Dona de tudo", disseram. "Sempre linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Simaria fez a temperatura subir ao aparecer só de calcinha e jaqueta aberta.

Veja o clique de Simaria no espelho: