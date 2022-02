De top e minissaia coladinha, Bruna Griphao deixa tanquinho sarado à mostra e encanta web: ''Um monumento''

Atriz Bruna Griphao apostou em look nude justinho e evidenciou suas curvas perfeitas, recebendo chuva de elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 09h35

A atriz Bruna Griphao (22) arrasou nas redes sociais, mais uma vez, e encantou os fãs!

No ar na novela das seis, Nos Tempos do Imperador, como a Princesa Leopoldina, a artista compartilhou um clique em que aparece em evento ao ar livre e chamou atenção

Na imagem, publicada em seu feed no Instagram na terça-feira, 01, Bruna Griphao surgiu usando um look justinho que deixou em evidência suas curvas perfeitas. De top e saia curtinha nude, a loira posou sorridente com os olhos fechados.

Nos comentários do post, os seguidores enalteceram a beleza da gata. "Solar!", disse Leticia Sabatella (50). "Essa mulher é maravilhosa demais", destacou uma internauta. "Metade da população brasileira é apaixonada em você, e a outra metade também. Musaaa!!", brincou outra. "Um monumento", elogiou uma terceira. "Não cansa de ser gata", comentou mais uma.

Bruna Griphao é flagrada com João Guilherme

Recentemente, Bruna Griphao foi vista com João Guilherme (19) em restaurante no Rio. Após o post da página, o ex-affair de Bruna, João Zoli (29), fez questão de comentar na publicação sobre o novo romance da artista. "Cada cabeça, uma sentença e cada um com seus valores... Na falta deles, não é preciso expor ninguém, a pessoa cai pelas próprias pernas", disparou o modelo e ex-Fazenda.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o envolvimento de Bruna com Zoli, que teve início no final do ano passado, teria chegado ao fim após ele ter publicado um vídeo com a atriz nas redes sociais, o que teria desagradado Griphao.

Nas vésperas do réveillon, João Zoli, que é ex-noivo de Gabi Prado (34), chegou a comentar um clique de Bruna Griphao na web, confirmando os rumores de affair entre os dois na época.

Confira o lindo clique de Bruna Griphao: