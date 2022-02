De top e micro shorts, Simaria Mendes surge poderosa para show

Cantora Simaria Mendes apostou em conjuntinho mínimo para se apresentar e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 14h23

A cantora Simaria Mendes (39) impressionou com um look arrasador para se apresentar no palco!

Neste sábado, 12, a coleguinha, da dupla com Simone Mendes (37), apostou em um conjuntinho micro para um show em Belém e chamou a atenção.

De top e mini shorts, Simaria Mendes surgiu arrasadora ao combinar as peças com botas no joelho e uma gargantilha.

"Prontinha pra Belém (PA)! #ShowTime Acompanhem tudo nos Stories", avisou ela para os seguidores sobre sua apresentação.

- De vestido preto com fenda, Simaria faz cliques arrasadores no espelho de seu quarto

Nos comentários, os fãs logo ficaram impressionados com o look da famosa. "Que linda!", exclamaram. "Maravilhosa", elogiaram.

Ainda nos últimos dias, Simaria Mendes parou tudo ao surgir de roupa íntimas dançando em um vídeo em sua rede social.

Veja o look de show de Simaria Mendes: