De top e fenda no limite, Mileide Mihaile surge arrasadora em ensaio

A ex-A Fazenda e influenciadora Mileide Mihaile (33) surgiu arrasadora em novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 02, ela compartilhou fotos de um ensaio e chamou a atenção ao aparecer com um look diferente.

Toda produzida, com maquiagem rosa e cabelos ondulados, a famosa apareceu deslumbrante usando uma roupa nada discreta. De top e saia com fenda no limite, Mileide Mihaile esbanjou beleza com estilo e um toque de sensualidade.

"Só por que eu ameiiiiiiii muito esse ensaio! Bom dia de cor lilás minhas abelhas", escreveu a ex-A Fazenda na legenda dos cliques.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a mãe de Yhudy Lima (11), seu filho com Wesley Safadão (33). "Meu deus que mulher!", exclamaram os fãs. "Musa", definiram outros.

Mileide Mihaile arrasa em fotos de biquíni

Nas últimas semanas, Mileide Mihaile marcou presença no São Joao da Thay, evento promovido pela influenciadora Thaynara OG (30) em São Luís, no Maranhão. Aproveitando sua passagem pelo local, a morena passou pelos Lençóis Maranhenses, local onde roubou acena ao ser clicada de biquíni laranja.

