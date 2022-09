De top e calça coladíssima, Yasmin Brunet arrasa ao exibir corpaço e cinturinha: ''Sereia''

Modelo Yasmin Brunet surge com look todo preto e ostenta suas curvas perfeitas ao deixar barriga sarada à mostra

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 08h41

A modelo Yasmin Brunet (34) recebeu chuva de elogios dos seguidores, mais uma vez, ao exibir sua beleza nas redes sociais!

Na quinta-feira, 15, a filha de Luiza Brunet publicou um registro encantador em que aparece com um look todo preto. Poderosa, a loira posou com os longos cabelos loiros soltos e ondulados e ostentou sua cinturinha fininha de top e calça justinha ao corpo, com detalhes metálicos.

Na foto, publicada em seu perfil no Instagram, a ex-mulher do surfista Gabriel Medina (28) apareceu em um banheiro luxuoso com parede florida, apostando no carão e mostrando suas curvas impecáveis.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da musa. "Muito Sereia", elogiou uma. "Com certeza, a pressa é sua inimiga! Oi, perfeição", brincou outra. "Que linda, parece um boleto pago", exaltou uma terceira admiradora. "Fico imaginando o que deve pensar o cara que perde uma mulher dessa olhando “pinturas” feito essa", disse mais um. "Aquele olhar do tipo: vocês não sabem o prazer que é estar de volta", comentou um internauta.

Nos Stories, Yasmin tirou a dúvida dos fãs e contou que não tem silicone no bumbum. “Essa é a campeã das perguntas… Tem de todos os tipos, ‘você tem silicone na bunda’, ‘você colocou silicone na bunda’, ‘sua bunda é de verdade’, ‘sua bunda […]’. Gente… Minha bunda é 100% de verdade, é gordura!”, disse ela, que completou: "Quando engordo vai sempre pro quadril/bunda."

Confira o look poderoso de Yasmin Brunet:

Yasmin Brunet abre o jogo sobre participação no BBB

Recentemente, Yasmin Brunet comentou sobre uma suposta participação no Big Brother Brasil em meio a boatos de que ela estaria cotada para participar do reality show da Globo. “Eu não sei, eu teria que pensar. É uma vontade, mas envolve muita coisa”, comentou a influenciadora em entrevista a Quem.



A modelo também contou como reage a comentários maldosos e ofensivos nas redes: “Eu deleto e bloqueio. Rede social é uma coisa pessoal. Você tem que seguir quem você quer e deixar de seguir quem você não quer. Tem que bloquear quem não te faz bem”, explicou a loira.

