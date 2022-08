De terno, Cauã Reymond deixa camisa desabotoada e leva web à loucura: ''Obra de arte''

De cavanhaque e terno, ator Cauã Reymond deixa camisa social desabotoada e leva web à loucura

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 11h07

Definitivamente nós não temos palavras para a beleza do ator Cauã Reymond (42)! Na noite da última terça-feira, 16, o artista global usou seu Instagram para deixar as suas seguidoras boquiabertas com registros impecáveis tirados sob a famosa golden hour.

Em uma nova postagem no Instagram, o galã surgiu em uma sequência de fotos usando um terno slim fit, com blazer e social branca. De cavanhaque, ele aparece com a camisa entre aberta no peito. Dono de um olhar marcante, o modelo publicou os registros sem efeito, deixando apenas a luz do sol.

Os fãs, é claro, foram à loucura com tamanha beleza e sensualidade: "Uma obra de arte", disparou uma seguidora para o marido da modelo Mariana Goldfarb (32). "Você é maravilhoso", continuaram outras. "Colírio para os meus olhos", brincou uma terceira ao receber curtidas de outras seguidoras.

Ainda nesta semana, o artista encantou a web com foto rara ao lado da filha, Sofia Marques, de 10 anos, em uma banheira de gelo.

Cauã Reymond deixa camisa social desabotoada e leva web à loucura:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Mariana Goldfarb posa com a filha de Cauã Reymond em noite divertida na Itália:

A modelo Mariana Goldfarb (32) curtiu e aproveitou dias de descanso na Itália na companhia do maridão, Cauã Reymond (42), e da filha dele!

A influenciadora digital compartilhou uma série de fotos de jantar pelas ruas de Sicília, a maior ilha do Mediterrâneo, ao lado de Sofia Marques(10), fruto do relacionamento do galã com a atriz Grazi Massafera (40). Em seu Instagram, a gata posou com look todo preto, um top decotado e saia, que deixou sua barriga sarada à mostra. Em uma das fotos, ela posou sorridente com a herdeira do marido.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!