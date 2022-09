De sutiã brilhante, Gabi Martins quase mostra demais em clique escandaloso: "Eita"

Para show, Gabi Martins escandaliza ao apostar apenas em um sutiã brilhante e ostenta corpão turbinado

CARAS Digital Publicado em 17/09/2022, às 20h33

Mais uma vez, a cantora Gabi Martins (25) deu o que falar na internet ao publicar uma sequência de registros de tirar o fôlego em suas redes sociais mostrando toda a sua beleza!

Dona de um corpo escultural, a ex-BBB exibiu uma combinação brilhante que usou para se apresentar no Espírito Santo, na noite da última sexta-feira, 16.

O visual, que dispensou o uso de uma blusa, consistindo apenas em um sutiã brilhante, uma saia branca cintura alta e uma jaqueta jeans no estilo cropped.

Dando destaque para o seu corpo sarado, a mineira provocou os fãs ao puxar um dos lados do casaco e quase mostrar demais em um dos cliques.

Ela ainda exibiu a barriga chapadíssima, sua cintura fininha e ao seu bronzeado dourado: "Foi lindo! Obrigada meus capixabas", escreveu a compositora na legenda do registro.

Nos comentários, é claro, os fãs babaram com tamanha beleza e sensualidade. "Eita mulher maravilhosa!", aplaudiu um. "Deusa demais", continuou. "Você é muito gata", disparou um terceiro.

Gabi Martins escandaliza ao apostar apenas em um sutiã brilhante e ostenta corpão turbinado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins faz showzão em sua primeira vez em Barretos:

No mês passado, a cantora Gabi Martins realizou um sonho de se apresentar em Barretos, um dos maiores festivais sertanejos do país, subindo no palco e cantando para uma multidão de fãs.

Em seu repertório entram hits como Neném, Recaidinha, Prints, Joga o Laço e Coração Álcoolem Gel, entretendo o público com modões sertanejos e músicas internacionais.

"Foi muito incrível, estou muito feliz. Desde que eu nasci, tinha o sonho de estar ali. É uma magia inexplicável. Me emocionei diversas vezes e agradeci a Deus, primeiramente, e ao público por estar realizando este sonho", disse ela sobre a ocasião.

Gabi também esbanjou estilo com dois looks durante a apresentação. O primeiro, preto, com aplicações de cristais, usado durante uma aparição que fez. Já o segundo, usado para o show principal, ela apostou em um vestido com mini blazer off white, com franjas de strass e um chapéu de cowgirl.