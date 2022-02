De shorts recortado, Luísa Sonza rebola muito em vídeo e rouba a cena com corpão sarado: ''Perfeita''

De top e shortinhos, cantora Luísa Sonza rebola muito em vídeo ao som de 'CAFÉ DA MANHÃ ;D' e rouba a cena com corpão sarado

Publicado em 10/02/2022, às 09h13

A cantora Luísa Sonza (23) deixou os fãs apaixonados com mais um vídeo dançando a coreografia de CAFÉ DA MANHÃ ;D, sua parceira com a cantora Ludmilla (26).

No vídeo, a compositora aparece ensinando os passos do último lançamento do seu álbum, o DOCE 22, que atingiu a marca de 1 bilhão de streams.

Usando um top verde de plumas, ela ostentou curvas saradas ao complementar o visual com um shortinho com recortes na lateral, destacando ainda o seu corpão.

"#CAFEDAMANHACHALLENGE", escreveu ela ao fazer o desafio com duas amigas.

Os fãs, é claro, não perderam tempo em comentar no vídeo e demonstraram animação com a nova coreografia: "Tô aprendendo aqui", disparou um admirador. "Vou dançar na balada", continuou. "Lu você é perfeita", destacou um terceiro.

