De shortinho jeans, Gretchen exibe rebolado nas redes sociais e ganha elogios: ''Diva''

Gretchen eleva a temperatura na web ao aparecer de shortinho dando verdadeiro show de rebolado para os fãs

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 13h25

Nesta terça-feira, 25, Gretchen (62) arrancou suspiros dos internautas ao mostrar todo seu gingado em mais um desafio de dança nas redes sociais.

A eterna Rainha do Rebolado apareceu de regata e shortinho jeans mostrando como se faz e logo chamou a atenção dos seguidores.

“Allez-y [Vá em frente]! Boa tarde pessoal”, escreveu ela na legenda da publicação, inspirando a web com a energia positiva.

Pelos comentários, os fãs foram à loucura. “Minha inspiração”, disse um. “Maravilhosa”, declarou outro. “Diva demais”, disparou mais um.

Recentemente, a cantora agitou as telinhas ao ser desmascarada na estreia da segunda temporada do The Masked Singer Brasil. A morena estava fantasiada como Rosa.