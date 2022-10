De saia curtinha e top, Mel Maia agita a web ao fazer dancinha

Aos 18 anos, atriz Mel Maia chama atenção ao exibir suas curvas em vídeo rebolando nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 11h02

Com apenas 18 anos, a atriz Mel Maia elevou a temperatura nas redes sociais ao postar vídeo em que aparece dançando!

Nos Stories de seu Instagram, no domingo, 30, a jovem compartilhou vídeo nos Stories de seu Instagram fazendo coreografia de uma canção de funk.

Usando uma saia curtinha e coladinha ao corpo na cor branca, ela ainda surgiu de top preto deixando a cinturinha e o abdômen sarado à mostra e de chapéu da grife Dior.

A famosa chamou atenção ao exibir o seu gingado e as curvas perfeitas. Na sequência, Mel surgiu celebrando a vitória de Lula (PT) nas eleições para presidência.

Confira Mel Maia dançando:

Mel Maia deixa tatuagens à mostra ao posar de biquíni

A atriz Mel Maia agitou as redes sociais ao mostrar a sua beleza deslumbrante em um dia na praia. A beldade abriu um álbum de fotos com vários cliques do seu passeio em uma praia no Rio de Janeiro e ostentou seu corpão sarado. A musa apareceu só de biquíni vermelho ao posar deitada na areia enquanto renovava o bronzeado. Inclusive, ela deixou à mostra sua barriga chapada e as tatuagens na região do quadril e das costelas. “Uma sede absurda de viver cada momentinho da vida”, disse ela.

