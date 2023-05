De roupão, Wanessa Camargo posa para Dado Dolabella, que baba: ''Uma deusa''

Cantora Wanessa Camargo surge toda produzida de roupão em clique feito pelo namorado, Dado Dolabella

Na noite de quarta-feira, 24, a cantora Wanessa Camargo (40) encantou os seguidores ao usar as redes sociais para mostrar um momento romântico da intimidade com Dado Dolabella (42)!

Em seu perfil no Instagram, a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godói compartilhou um clique feito pelo namorado. Na imagem, a artista aparece toda produzida, com maquiagem leve e os cabelos presos em rabo de cavalo. Apostando no carão, ela posou olhando para as lentes da câmera, apoiada em uma sacada com paisagem verde ao fundo, e usando apenas um roupão branco.

"Foto feita pelo meu love, Dado Dolabella", disse Wanessa ao legendar a publicação, recebendo elogios do amado, com quem se relacionou no início dos anos 2000, e reatou o relacionamento no ano passado, após o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos, José Marcus e João Francisco.

Nos comentários do post, Dado se derreteu pela cantora: "Seria muito egoísmo meu não eternizar esse momento, uma Deusa, ali, bem na minha frente… Te amo!"

Confira o clique de Wanessa Camargo feito por Dado Dolabella:

Wanessa Camargo revela o que causou a separação de Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo relembrou detalhes do relacionamento com o namorado, o ator Dado Dolabella. Eles namoraram no início dos anos 2000, quando ambos estavam no início do sucesso, e ela contou agora sobre o motivo da separação na época.

Em participação no programa Estação Band, da rádio Band FM, a artista relembrou que ele sofria muito assédio das fãs e o ciúme foi demais para manter a relação. “Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele. Ele era campeão de cartas no país, era muito assédio”, disse ela.