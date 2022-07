De roupão, ex-BBB Brunna Gonçalves esbanja beleza em foto preto e branco: "Perfeita"

Brunna Gonçalves posou esbanjando beleza em foto nas redes sociais e surpreendeu os internautas

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 10h42

Na última quinta-feira, 14, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves (31) esbanjou beleza em foto nas redes sociais e encantou os internautas.

Em seu perfil no Instagram, Brunna compartilhou uma foto em preto e branco, exibindo o cabelo natural e posando de roupão.

Na foto, Brunna apareceu com um roupão, no making off de um dia de trabalho, e claro, o post repercutiu entre os seguidores da ex-BBB.

Não demorou para a amada, Ludmilla (27) marcar presença nos comentários da publicação: "Woool", escreveu ela, seguida por uma fã de Brunna: "Roubou toda a beleza do mundo", disse. "Que perfeita", ressaltou outro.

Veja a foto de Brunna Gonçalves: