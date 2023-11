De roupa de banho sem alça, Gloria Pires exibe corpo real em fotos

Em dia de calor, Gloria Pires exibe curvas reais ao eleger look de banho branco

A atriz Gloria Pires deu um show de beleza natural em novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 12, a famosa mostrou como está curtindo o dia de calor em sua intimidade e chamou a atenção ao aparecer com um look branco de praia.

Usando um biquíni, de modelo sem alça, e uma saída tipo camisa desabotoada, a artista global, de Terra e Paixão, impressionou ao deixar suas curvas reais à mostra. Sem maquiagem e com seu cabelo sem lace, colocada na gravação do folhetim, ela não passou despercebida.

"Bom domingo a todos", desejou a mãe de Cleo Pires ao exibir seu corpaço escultural nos registros. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Obra de arte", definiram os fãs. "Que mulher", exclamaram outros ao vê-la.

Ainda nos últimos dias, a atriz intrigou os internautas ao aparecer jogada no chão e realizando alguns exercícios para sua saúde. Recentemente, a famosa comemorou a chegada de seus 60 anos. Ela ganhou uma comemoração muito especial dos filhos e do marido logo ao acordar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires rebate críticas após flagra com a filha

A atriz Gloria Pires se pronunciou e mostrou personalidade e elegância ao comentar as críticas que sofreu nas redes sociais por um motivo inusitado. É que ela foi atacada ao aparecer dando um "selinho" em sua filha mais velha, a atriz e cantora Cleo.

Na época em que o vídeo apareceu, seguidores consideraram a atitude polêmica e muitos questionaram a postura da artista. A Irene da novela Terra e Paixão, exibida pela Globo no horário das nove, então resolveu mandar um recado bem direto aos seguidores e fãs.

"As redes sociais são muito perversas. A própria estrutura delas é muito cruel no sentido de que o tempo todo as pessoas querem engajamento, seja pelo escândalo, tragédia ou desgraça. Acaba que as pessoas mesmo geram isso", disse em entrevista ao jornal Extra.