De rosa, Vera Fischer reflete composição de Rita Lee: ''Pra todos vocês''

Aos 70 anos, atriz Vera Fischer reflete composição de Rita Lee em clique espontâneo e rouba a cena com sua beleza

Redação Publicado em 21/06/2022, às 13h34

Não é novidade que a atriz Vera Fischer (70) adora espalhar um pouco de seu alto astral nas redes sociais, principalmente através de suas legendas e poemas.

Citando uma das mais famosas composições da cantora Rita Lee (74), a loira celebrou o início da semana com um clique belíssimo e confortável.

Na imagem compartilhada pela artista, ela aparece ousando no charme e carisma ao posar sorridente com uma blusa rosa choque com detalhes floridos.

Na produção, a artista ainda optou por um batom rosa claro: "Pois é... Rita Lee já disse: “por isso não provoque, sou cor de rosa choque“... Um coraçãozão dessa cor pra todos vocês. Muita alegria dessa sua, Vera", escreveu ela.

Seus admiradores não esconderam o quanto amaram a publicação. ''Viva Rita! Viva Vera'', disparou uma fã. ''Você é muito maravilhosa!'', declarou uma internauta. ''Linda! Amo esse seu sorriso!'', disse outra.

