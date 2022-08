De regata, Thiaguinho exibe braços torneados ao surgir malhando na academia

Thiaguinho exibiu seus braços torneados ao surgir malhando na academia usando uma regata

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 18h23

Nesta sexta-feira, 5, Thiaguinho (39) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar seu corpão ao publicar um vídeo malhando na academia.

No clipe, o cantor aparece puxando ferro enquanto exibia seus braços troneados ao usar uma regata de um time de basquete, enquanto fazia cara e bocas ao mostrar a sua força.

Na legenda, o pagodeiro escreveu: "SexTHou! Aquele treinão bem pegado! THiozin tá voando, tá! Semana concluída com sucesso! Agora sim, tô pronto pro fim de semana!".

Carol Peixinho (37), namorada do artista, não se aguentou ao ver o amado treinando e deixou seu elogio: "Arrebentou demais essa semana. Todos os dias teve treinão!".

Rapidamente, os seguidores de Thiaguinho deixaram seus elogios: "Ousadia e academia! Boa Thiagué", brincou um. "O homem está fortão!", falou outro. "Lindo demais! Que homem!", escreveu ainda um terceiro.

Confira o vídeo de Thiaguinho exibindo seus braços torneados durante seu treino:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thbarbosa)

Carol Peixinho prestigia show de Thiaguinho usando look recortado

Recentemente, Carol Peixinho, namorada de Thiaguinho, prestigiou o amado em um show dele que aconteceu no Rio de Janeiro e chamou atenção com o look escolhido pela ocasião.

A influenciadora posou nos bastidores do evento, usando uma minissaia e um top decotado, com recortes, em off white.

