De pink, Larissa Manoela surpreende ao surgir com bocão em fotos: ''Exagerada''

Usando look todo pink, Larissa Manoela faz carão em série de registros e fãs comparam a atriz com Rafa Kalimann

Nesta segunda-feira, 30, a atriz Larissa Manoela (22) deixou os seguidores babando ao postar uma sequência de registros mostrando uma produção impecável!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu com um look todo rosa, um conjuntinho de cropped e saia e apostando no carão. Com os cabelos soltos, a gata chamou atenção ao surgir todo produzida e pelo bocão.

"Boa semana com carão", escreveu Larissa, que está noiva do também ator André Luiz Frambach, ao legendar a postagem.

Os fãs não pouparam elogios à gata nos comentários, mas alguns destacaram a mudança na aparência da atriz. "Deusa", "Como é perfeita", "Bem Megan Fox!", "Só a boca exagerada, sua boca é linda como é", "O que aconteceu com o rosto dela? Tá mais velha", disseram.

Alguns seguidores ainda a compararam com Rafa Kalimann (29). "Irmã da Rafa Kalimann? Kk", "Pensei que era a Rafa Kalimann", "Olhei rápido achei que era a Rafa Kalimann KKK mas linda perfeita", "@rafakalimann corre aqui que te copiaram kkkk", brincaram.

Confira as fotos de Larissa Manoela de look todo pink:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela fala sobre relação com a mãe após polêmica

Larissa Manoela falou pela primeira vez sobre o desentendimento com a mãe Silvana Santos, que no início do mês deu unfollow na filha e no genro, André Luiz Frambach, após a filha ficar noiva. Os fãs da atriz interpretaram isso como forma de desaprovação do noivado.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, Larissa que agora é global, declarou: "Estou em um momento muito feliz da vida e acho que o importante é a gente ser feliz, aproveitar os momentos.”

“O meu relacionamento é de muito respeito, muito carinho, de muito amor. E a minha família é a minha base, meu porto seguro e, agora, [estou] pensando em construir, levar adiante essa família que sempre me inspirou”, finalizou a atriz.

