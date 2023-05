De novo visual, Jojo Todynho manda recado ousado e chama atenção: 'Apenas Jordana'

Após transformação, Jojo Todynho manda recado até com palavrão e dá show de atitude

A cantora Jojo Todynho (26) está com o visual renovado. Nesta quarta-feira, 24, após passar por uma transformação, colocando mega hair loiro e com franja, a famosa surgiu poderosa e resolveu mandar um recado.

Cheia de atitude e fazendo carão, a estudante de Direito, que já eliminou mais de 20 kg fazendo exercícios e dieta, apareceu arrasadora e falou como está se sentindo.

"Nem pu*ta, Nem santa…. Apenas Jordana! ☺️#docinhodelimão", disse Jojo Todynho na legenda sobre sua personalidade.

Nos comentários da publicação, a artista logo recebeu vários elogios ao posar com suas novas madeixas. "Que linda", aprovaram a transformação. "Gata", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, a funkeira chamou a atenção ao exibir sua barriga na academia. Mais magra, ela ostentou sua evolução.

Veja o novo visual de Jojo Todynho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho revela tamanho de seu manequim após emagrecer mais de 20kg

Jojo Todynho compartilhou com os seguidores de suas redes sociais mais uma conquista! É que a cantora revelou que eliminou mais de 22 kg do corpão, e segue firme e forte na dieta regrada.

Para mostrar toda sua boa forma, a estrela posou na academia em frente ao espelho com um conjunto justíssimo, composto por top e calça azul, que deixou seu novo corpão em destaque.

Em seguida, pelos Stories publicados em seu Instagram, Jojo, que abriu mão de fazer a cirurgia bariátrica, revelou o tamanho de roupa que está usando atualmente após dar início ao processo de emagrecimento.

"Eu estava vestindo 64. Sabe quanto estou vestindo? 56. Sou projetista, boto o meu projeto e vou no foco. Até o final do ano, eu estarei usando 48. É isso aí, bebê, esqueça tudo. Vou ficar gostosa. Cavala", disse ela no vídeo.

A treinadora de Jojo Todynho falou na última semana sobre o segredo para a cantora perder peso. "O objetivo da Jojo é ser uma mulher saudável acima de tudo", afirmou.